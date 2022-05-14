На Донецком направлении враг концентрируется на подготовке к наступлению на Северодонецк, Соледар и Бахмут

Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

На Донецком направлении враг концентрируется на подготовке к наступлению на Северодонецк, Соледар и Бахмут
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Оккупанты продолжают огневое воздействие вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Наибольшая активность оккупантов сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

Остается угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка изменений не претерпела, противник активных действий не проводил.

На территории Гомельской области республики Беларусь фиксируется проведение работ по разминированию местности в районах прежнего базирования подразделений РоSSийской Федерации.

На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций, на контроле маршрутов снабжения по автодорогам на север и восток от города Харьков, а также недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы.

На Славянском направлении идет перегруппировка подразделений противника, создание запасов материально-технических средств.

На Донецком направлении группировка противника сосредоточивает основные усилия на подготовке к наступательным действиям в направлениях населенных пунктов Северодонецк, Соледар и Бахмут, осуществляет пополнение запасов и перегруппировку подразделений. На указанном направлении перемещены две батальонные тактические группы. Враг производит штурмовые действия вдоль линии столкновения при поддержке авиации и артиллерии. Имеет частичный успех в районе Авдеевки.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник проводит перегруппировку войск. Отмечено усиление группировки силами батальонной тактической группы в районе железнодорожной станции "Новый Айдар".

В Мариуполе враг продолжает блокирование наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары, проводит штурмовые действия.

На Запорожском направлении противник сосредоточил основные усилия на артиллерийских обстрелах наших позиций.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Агрессор сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов, инженерном оборудовании позиций, осуществляет артиллерийские обстрелы позиций наших войск.

На территории Приднестровского региона Молдовы вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время подразделения оперативной группы роSSийских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности.

Корабли черноморского флота РоSSийской Федерации в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, по разведке и огневой поддержке на приморском направлении.

Враг пытается нарастить военное присутствие на острове Змеиный, усиливает систему противовоздушной обороны.

РоSSийские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.

Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлекать граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы.

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