НКРЭКУ снова будет осуществлять внеплановые проверки

После введения военного положения подавляющее большинство мер контроля были приостановлены.

НКРЭКУ снова будет осуществлять внеплановые проверки
Фото: oilreview.kiev.ua

Правительство разрешило Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проводить внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает Правительственный портал.

После введения военного положения подавляющее большинство мер контроля были приостановлены. Проверки были возможны только там, где есть значительная угроза безопасности государства, жизни и здоровью людей или окружающей среде.

"Энергетика и коммунальный сектор – это часть критической инфраструктуры, которая нуждается в бесперебойном функционировании. Именно поэтому восстановление контрольных мер поможет ей работать лучше, обеспечивая украинцев жизненно необходимыми услугами", - говорится в сообщении.

Напомним, НКРЭКУ осуществляет госрегулирование субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве снова заработало посольство РумынииВ Киеве снова заработало посольство Румынии
В МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца годаВ МВД объяснили, почему РоSSия будет пытаться затянуть войну до конца года
Введение ЕС новых санкций против РФ будет обсуждаться вместе с главой украинского МИДВведение ЕС новых санкций против РФ будет обсуждаться вместе с главой украинского МИД
Перелом в войне будет во второй половине августа — БудановПерелом в войне будет во второй половине августа — Буданов
"Перелом будет во второй половине августа", – Буданов в интервью Sky News"Перелом будет во второй половине августа", – Буданов в интервью Sky News
Теперь НАТО снова привлекательно, - политолог Олег СаакянТеперь НАТО снова привлекательно, - политолог Олег Саакян
"Это будет война с Польшей, а не Украиной": Лукашенко "пугает" войсками у границ, эксперт оценил перспективы"Это будет война с Польшей, а не Украиной": Лукашенко "пугает" войсками у границ, эксперт оценил перспективы
Украина хочет подписать документ о том, как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали" — ВерещукУкраина хочет подписать документ о том, как именно будет происходить эвакуация с "Азовстали" — Верещук
РоSSия снова распространяет фейки о якобы подготовке "провокаций украинскими спецслужбами" — СБУРоSSия снова распространяет фейки о якобы подготовке "провокаций украинскими спецслужбами" — СБУ
Украина будет чувствовать последствия войны ближайшую сотню лет - ШольцУкраина будет чувствовать последствия войны ближайшую сотню лет - Шольц
Последние новости
Подгружаем последние новости