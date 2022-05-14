НКРЭКУ снова будет осуществлять внеплановые проверки

Правительство разрешило Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проводить внеплановые невыездные проверки предприятий в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает Правительственный портал.

После введения военного положения подавляющее большинство мер контроля были приостановлены. Проверки были возможны только там, где есть значительная угроза безопасности государства, жизни и здоровью людей или окружающей среде.

"Энергетика и коммунальный сектор – это часть критической инфраструктуры, которая нуждается в бесперебойном функционировании. Именно поэтому восстановление контрольных мер поможет ей работать лучше, обеспечивая украинцев жизненно необходимыми услугами", - говорится в сообщении.

Напомним, НКРЭКУ осуществляет госрегулирование субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.