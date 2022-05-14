Новостей.COM ⇒
2022-05-14
Самолет из США доставил в Украину 105 тонн помощи, в частности, скорые для ГСЧС
Также Штаты прислали продукты и медикаменты.
Самолет из США доставил в Украину очередную партию помощи 105 тонн. В частности, прилетели три автомобиля скорой помощи для ГСЧС.
Эти авто уже направляются в Восточный регион, где они самые нужные, сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.
Фото: Оксана Маркарова в Фейсбуке
Помощь из США
Также доставлено более 220 паллет медикаментов, медоборудования и пищи длительного хранения.
"Работа каждого и каждой неоценима, спасибо за всю вашу работу и помощь!", – написала Маркарова.
Фото: Оксана Маркарова в Фейсбуке
Помощь из США
Напомним, морские пехотинцы третьих морских экспедиционных сил Корпуса морской пехоты США на авиабазе Кадена в Японии готовят к отправке нелетальное оборудование, необходимое для обороны Украины на фронте.