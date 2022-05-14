Самолет из США доставил в Украину 105 тонн помощи, в частности, скорые для ГСЧС

Также Штаты прислали продукты и медикаменты.

Самолет из США доставил в Украину очередную партию помощи 105 тонн. В частности, прилетели три автомобиля скорой помощи для ГСЧС.

Эти авто уже направляются в Восточный регион, где они самые нужные, сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

Фото: Оксана Маркарова в Фейсбуке Помощь из США

Также доставлено более 220 паллет медикаментов, медоборудования и пищи длительного хранения.

"Работа каждого и каждой неоценима, спасибо за всю вашу работу и помощь!", – написала Маркарова.

Фото: Оксана Маркарова в Фейсбуке Помощь из США