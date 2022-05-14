Киевсовет поддержал перенос 47 памятных объектов, связанных с Россией и СССР

Эти памятные объекты будут перемещены в специально определенные места хранения.

Киевсовет поддержал перенос 47 памятных объектов, связанных с Россией и СССР

Киевсовет принял решение о переносе 47 памятных объектов, отражающих советские и роSSийские исторические и пропагандистские наративы.

Об этом сообщил корреспондент Lb.ua с заседания Киевского городского совета.

Эти памятные объекты будут перемещены в специально определенные места хранения.

С такой инициативой выступили депутаты Киевсовета Ксения Семенова и Алина Михайлова. Автор проекта решения Киевсовета Ксения Семенова рассказала, что проект решения вызвал большой резонанс, от общественности поступило много предложений, которые будут детально проработаны экспертами.

Украина ведет войну с РоSSийской Федерацией не только оружием и войском, но и смыслами. Сейчас совершенно неприемлемо и даже травмирующе для киевлян видеть в пространстве города элементы коммунистической и роSSийской имперской пропаганды», – рассказала Ксения Семенова.

Перемещение таких объектов должно произойти в течение года. Ожидается, что, в первую очередь, будут демонтированы объекты, которые можно демонтировать быстрее. Больше времени понадобится для переноса объектов, являющихся памятниками культуры, и для демонтажа которых требуются дополнительные согласования.

Окончательный перечень объектов утвердит экспертная группа, состоящая из экспертов Министерства культуры, Украинского института национальной памяти, профильных институтов Национальной академии наук Украины.

В ориентировочном перечне объектов, утвержденном Киевсоветом, было утверждено 47 объектов – памятников, памятных знаков, мемориальных досок:

- Аллея памяти героев. Заложен комсомольцами, молодежью Днепровского района г. Киева

- Белодеду Ивану

- Драка Петру Александровичу

- Бурмистенко Михаилу — 2 мемориальные доски

- Василевской Ванде

- Ватутину Николаю

- Витте Сергею

- Георгиевская лента на станции метро Героев Днепра (с сохранением общего художественного оформления станции)

- Гречко Андрею

- Экипажу бронепоезда «Таращанец»

- Жмаченко Филиппу — 4 мемориальные доски.

- Смена года "1941" на "1939" на входе в Мемориал Вечной Славы (с сохранением художественного решения в шрифтах)

- Обелиск «Город-герой Киев»: изображение Владимира Ленина, смена лет “1941” на “1939”, размещенных по обе стороны обелиска, звезды по боковым сторонам, аннотационная доска со звездой на русском языке возле обелиска "Проспект Победы назван в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. "(с сохранением художественного решения в шрифтах)

- Изображение сочетания серпа и молота на мосту имени Е. А. Патона (с сохранением художественного решения, проведением конкурса на установление новых элементов)

- "Кадетам, суворовцам, военным лицеистам, которые погибли на поле битвы, умерли от ран и болезней и отдали душу свою за Веру и Отчизну"

- Карбышеву Дмитрию – памятник и 4 мемориальные доски

- Кирпоносу Михаилу

- Колпаку Сидору

- Композиция в честь Переяславского совета. В Центре – фигуры Богдана Хмельницкого и московского посла Василия Бутурлина.

- Корнееву Георгию Ильичу

- Космодемьянской Зое

- Костикову Андрею

- Кравченко Андрею

- Кронику Александру

- Кулакову Николаю

-Ленгнику Фридриху

- Медальоны с советскими изображениями

- Монумент рабочих – россиянина и украинца, держащим в руках герб Союза Советских Социалистических Республик

- Островскому Николаю

- Пушкину Александру - 2 памятника и бюст

- Пушкину Александру

- Пушкину Александру

- Рыбалко Павлу – памятник и две мемориальных доски

- Участникам Январского вооруженного восстания 1918 года

- Федорову Алексею

- Чкалову Валерию (с переносом в Музей авиации)

- Щорсу Николаю.

Напомним, Киевский городской совет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.

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