Киевсовет поддержал перенос 47 памятных объектов, связанных с Россией и СССР
Эти памятные объекты будут перемещены в специально определенные места хранения.
Киевсовет принял решение о переносе 47 памятных объектов, отражающих советские и роSSийские исторические и пропагандистские наративы.
Об этом сообщил корреспондент Lb.ua с заседания Киевского городского совета.
Эти памятные объекты будут перемещены в специально определенные места хранения.
С такой инициативой выступили депутаты Киевсовета Ксения Семенова и Алина Михайлова. Автор проекта решения Киевсовета Ксения Семенова рассказала, что проект решения вызвал большой резонанс, от общественности поступило много предложений, которые будут детально проработаны экспертами.
Украина ведет войну с РоSSийской Федерацией не только оружием и войском, но и смыслами. Сейчас совершенно неприемлемо и даже травмирующе для киевлян видеть в пространстве города элементы коммунистической и роSSийской имперской пропаганды», – рассказала Ксения Семенова.
Перемещение таких объектов должно произойти в течение года. Ожидается, что, в первую очередь, будут демонтированы объекты, которые можно демонтировать быстрее. Больше времени понадобится для переноса объектов, являющихся памятниками культуры, и для демонтажа которых требуются дополнительные согласования.
Окончательный перечень объектов утвердит экспертная группа, состоящая из экспертов Министерства культуры, Украинского института национальной памяти, профильных институтов Национальной академии наук Украины.
В ориентировочном перечне объектов, утвержденном Киевсоветом, было утверждено 47 объектов – памятников, памятных знаков, мемориальных досок:
- Аллея памяти героев. Заложен комсомольцами, молодежью Днепровского района г. Киева
- Белодеду Ивану
- Драка Петру Александровичу
- Бурмистенко Михаилу — 2 мемориальные доски
- Василевской Ванде
- Ватутину Николаю
- Витте Сергею
- Георгиевская лента на станции метро Героев Днепра (с сохранением общего художественного оформления станции)
- Гречко Андрею
- Экипажу бронепоезда «Таращанец»
- Жмаченко Филиппу — 4 мемориальные доски.
- Смена года "1941" на "1939" на входе в Мемориал Вечной Славы (с сохранением художественного решения в шрифтах)
- Обелиск «Город-герой Киев»: изображение Владимира Ленина, смена лет “1941” на “1939”, размещенных по обе стороны обелиска, звезды по боковым сторонам, аннотационная доска со звездой на русском языке возле обелиска "Проспект Победы назван в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. "(с сохранением художественного решения в шрифтах)
- Изображение сочетания серпа и молота на мосту имени Е. А. Патона (с сохранением художественного решения, проведением конкурса на установление новых элементов)
- "Кадетам, суворовцам, военным лицеистам, которые погибли на поле битвы, умерли от ран и болезней и отдали душу свою за Веру и Отчизну"
- Карбышеву Дмитрию – памятник и 4 мемориальные доски
- Кирпоносу Михаилу
- Колпаку Сидору
- Композиция в честь Переяславского совета. В Центре – фигуры Богдана Хмельницкого и московского посла Василия Бутурлина.
- Корнееву Георгию Ильичу
- Космодемьянской Зое
- Костикову Андрею
- Кравченко Андрею
- Кронику Александру
- Кулакову Николаю
-Ленгнику Фридриху
- Медальоны с советскими изображениями
- Монумент рабочих – россиянина и украинца, держащим в руках герб Союза Советских Социалистических Республик
- Островскому Николаю
- Пушкину Александру - 2 памятника и бюст
- Пушкину Александру
- Пушкину Александру
- Рыбалко Павлу – памятник и две мемориальных доски
- Участникам Январского вооруженного восстания 1918 года
- Федорову Алексею
- Чкалову Валерию (с переносом в Музей авиации)
- Щорсу Николаю.
Напомним, Киевский городской совет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.