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2022-08-12
Через значні втрати росіяни переносять ротації своїх підрозділів на невизначений термін – Генштаб
Мотивація російських загарбників дуже низька
Росіяни не відправляють солдатів на ротацію© Минобороны РоSSии/t.me
Російські окупаційні війська несуть значні втрати в Україні і замінити ліквідованих загарбників ніким. Таким чином росіяни вимушені переносити ротації на невизначений термін. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
«Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом», -
Артем Руденко, ZN.ua