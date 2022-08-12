Через значні втрати росіяни переносять ротації своїх підрозділів на невизначений термін – Генштаб

Російські окупаційні війська несуть значні втрати в Україні і замінити ліквідованих загарбників ніким. Таким чином росіяни вимушені переносити ротації на невизначений термін. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

«Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом», - зазначають в ЗСУ.