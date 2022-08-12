Через значні втрати росіяни переносять ротації своїх підрозділів на невизначений термін – Генштаб

Мотивація російських загарбників дуже низька

Через значні втрати росіяни переносять ротації своїх підрозділів на невизначений термін – Генштаб
Росіяни не відправляють солдатів на ротацію
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупаційні війська несуть значні втрати в Україні і замінити ліквідованих загарбників ніким. Таким чином росіяни вимушені переносити ротації на невизначений термін. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

«Зростають втрати російських окупаційних військ у живій силі. У зв’язку з цим командування загарбників розширює практику перенесення строків ротацій передових підрозділів на невизначені терміни без їх доукомплектування особовим складом», - зазначають в ЗСУ.


Артем Руденко, ZN.ua





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