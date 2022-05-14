Крупные взятки и хлорка для могил: как рашисты в Мариуполе "организовали" захоронение тел

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о критической ситуации с похоронами погибших в городе, где был убит бывший боксер и судья международной категории Алексей Купырев. Мирные жители жалуются на вонь от тел на улице. Также массово поступает хлор в город для уничтожения последствий военных преступлений.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале, информирует Апостроф .

По словам Андрющенко, в Мариуполе разрешили местным жителям самостоятельно проводить эксгумацию и перезахоронение со дворов. Экспертизу проводят в Ритуальном доме по адресу: Никольское (Володарское) шоссе,3, но для этого нужно получить справку от оккупантов при предъявлении тела на опознание или судмедэкспертизу.

В настоящее время мирные жители массово свозят тела, в том числе и погибших под завалами.

"Труппы буквально складируют на улице. Местные сообщают, что вонь слышно задолго до визуального приближения. Труппам, которых опознано, присваивают номера (именно эти номера можно увидеть на табличках в братских могилах). Неузнанных фотографируют и тоже присваивают номера. Несмотря на ежедневный график работы количество трупов растет каждый день", - написал советник городского головы.

Он отметил, что горожане везут тела также в Мангуш на подобную процедуру, чтобы за взятку в размере 10-25 тысяч гривен коллаборанты быстрее дали справку и похоронили в братской могиле в Мангуше. Это объясняет стремительный рост такой могилы.

Кроме того, как информирует Андрющенко, оккупанты массово завозят хлор в Мариуполь для использования в братских могилах. Советник главы города предполагает, что это возможно как для санитарных нужд, так и для быстрого уничтожения последствий военных преступлений.

"Также поступает информация о "расконсервации" исторического кладбища "Некрополь" в Центральном районе Мариуполя. Добавляем координаты для возможности получения и проверки через сотовые снимки" , - добавил он, заявив, что рашисты продолжают превращать город в кладбище.

Фото: t.me/andriyshTime