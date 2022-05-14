Киевсовет принял решение о переименовании арки Дружбы народов

Киевский городской совет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также депутаты утвердили список более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и строений, и передать в музей тоталитаризма.

"Что касается переименований, это резонансная тема. Мы услышали и мнения, и пожелания киевлян, услышали и критику. Поэтому, чтобы не принимать поспешных решений, привлекаем специалистов институтов академии наук Украины, института национальной памяти и других учреждений для завершения процесса наименований. Сегодня есть запрос украинского общества убрать с карты Киева названия, связанные с Россией . Но новые названия должны жить десятки, а то и сотни лет. Поэтому процесс наименований должен быть быстрым, однако обоснованным", - отметил Кличко.

В настоящее время Киевсовет продолжил рейтинговое голосование по переименованию столичных объектов до 19 июня. Проголосовать можно в мобильном приложении " Киев цифровой".

Напомним, 26 апреля в Киеве демонтировали памятник возле Арки Дружбы народов.

Арка Дружбы народов была открыта в 1982 году в Крещатом парке в честь "воссоединения" Украины с Россией . Строительство длилось около четырех лет и было приурочено к юбилею образования СССР . Открыли монумент в канун годовщины Октябрьской революции. Арка народов состоит из трех элементов: арки в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся (украинца и россиянина, держащих вверху ленту с орденом "Дружбы народов") и гранитной скульптуры со сценой Переяславского совета.

За монументом расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на Днепр и его левый берег.

В 2016 году тогдашний министр культуры Евгений Нищук предлагал снести Арку Дружбы народов, а на ее месте установить памятник воинам АТО.