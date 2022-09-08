Керівник благодійної організації влаштував розпродаж гуманітарки для ЗСУ: у прокуратурі розповіли подробиці

Керівник благодійної організації влаштував розпродаж гуманітарки для ЗСУ: у прокуратурі розповіли подробиці

У Києві керівника благодійної організації викрито на незаконному продажу бронежилетів з гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє столична прокуратура.

За даними досудового розслідування, тимчасово виконуюча обов'язки голови однієї з благодійних організацій організувала схему незаконної реалізації військової амуніції, а саме бронежилетів, ввезених на територію України як благодійну допомогу Збройним Силам України.

У рамках слідства задокументовано продаж 30 бронежилетів на загальну суму понад півмільйона гривень. Директору вручили підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК.


Алексей Ионов, politeka.net





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