Новостей.COM ⇒
2022-09-08
Керівник благодійної організації влаштував розпродаж гуманітарки для ЗСУ: у прокуратурі розповіли подробиці
У Києві керівника благодійної організації викрито на незаконному продажу бронежилетів з гуманітарної допомоги.
За даними досудового розслідування, тимчасово виконуюча обов'язки голови однієї з благодійних організацій організувала схему незаконної реалізації військової амуніції, а саме бронежилетів, ввезених на територію України як благодійну допомогу Збройним Силам України.
У рамках слідства задокументовано продаж 30 бронежилетів на загальну суму понад півмільйона гривень. Директору вручили підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК.
Алексей Ионов, politeka.net