Україна вже отримала 9 тис. тонн медичної гуманітарки. У МОЗ розповіли, як ведуть облік такої допомоги

У відомстві також зазначили, що враховуючи стан енергетичної інфраструктури, зараз критичною є підготовка до зими, інформує ZN.ua.

Україна вже отримала 9 тис. тонн медичної гуманітарки. У МОЗ розповіли, як ведуть облік такої допомоги
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З початку повномасштабного вторгнення РФ наша держава отримала 9 тисяч тонн медичної гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 12 млрд грн. Зокрема, це лікарські засоби, медичне обладнання – як нове, так і вживане, санітарний транспорт тощо. Як зараз ведеться облік гуманітарки розповіла заступниця голови МОЗ із питань цифрового розвитку Марія Карчевич в інтерв’ю Аллі Котляр.

«Щоб забезпечити прозорість цих процесів, розуміти, що переміщається, куди розподіляється, згідно з потребою, майже з перших днів-місяців війни ми впровадили облік через систему MedData. На сьогодні в неї вносять дані і потреби вже понад 4 тис. закладів охорони здоров’я. Також вони обліковують те, що є у них в наявності, тобто залишки. Якщо заклади отримують щось з інших джерел, то так само вносять цю інформацію до «MedData», корегуючи свою потребу. Відповідно, в системі видно, яка на той чи інший період часу є потреба в розрізі кожного регіону і закладу», – розповіла Карчевич.

За її словами, коли приїжджає якийсь вантаж, то спершу він відвантажується на складах в прикордонних регіонах України – переважно у Львівській області. Там обліковується, сортується, потім розподіляється, відповідно до потреб і їх пріоритетності. Перший пріоритет – прифронтові території, а також ті, де є велика кількість поранених і постраждалих. Другий – території, де є велика кількість внутрішньо переміщених людей. Після обліку і розподілу вантаж розвозять логістичні кампанії в регіони.

На регіональному рівні розподіли здійснюють через систему MedData уже департаменти (управління) охорони здоров’я військових адміністрацій. Весь вантаж з гуманітарною допомогою чітко обліковується, в МОЗ знають, куди що зайшло, і що воно надійшло, відповідно до потреб. Також підписуються відповідні накладні по кожному вантажу.

«Через MedData ми також можемо бачити, що саме критично потрібно в той чи інший період, пріоретизуємо і комунікуємо цю потребу нашим партнерам. Звісно, вони не завжди передають те, що критично потрібно. Наприклад, може заходити велика кількість засобів, яких на території України зараз достатньо. Проте будь-яка допомога є цінною і важливою», – пояснила заступниця міністра.





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