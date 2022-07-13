"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи

"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи

Пожежа після вибухів у тимчасово окульованому Луганську цієї ночі потрапила на відео.

Як повідомляється, ЗСУ завдали чергового влучного удару по базі окупантів.

Російські ЗМІ стверджують, що українські війська поцілили в Луганську по «військовій частині ППО».

«Бомбануло!», «Знову закурили на складах гуманітарної допомоги? Скільки можна?», «Кошмарси працюють», «HIMARS o'clock», «Це згущене молоко вибухає», «Гуманітарний центр із шоколадками», - жартують користувачі соцмереж.

В Луганске селитра pic.twitter.com/QObV3s5wiO

— Денис Казанський (@den_kazansky) July 12, 2022

Як відомо, вибухи на своїх складах боєприпасів та техніки росіяни намагаються завуалювати брехнею про «гуманітарну допомогу для пересічних громадян».

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали безуспішними наступи росіян на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та невдалими штурмами на північ від Харкова.

В ISW стверджують, що російські війська залишаються на оперативній паузі. Окупанти продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій. Також ворожі війська здійснюють обмежені атаки.


Катерина Петренко, politeka.net





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