"Знову закурили на складах гуманітарки": небо у Луганську стало червоним, гримлять вибухи

Як відомо, вибухи на своїх складах боєприпасів та техніки росіяни намагаються завуалювати брехнею про «гуманітарну допомогу для пересічних громадян».
Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) назвали безуспішними наступи росіян на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та невдалими штурмами на північ від Харкова.
В ISW стверджують, що російські війська залишаються на оперативній паузі. Окупанти продовжують перегрупування, відпочинок, переобладнання та відновлення; проте продовжують бомбардувати критичні райони, щоб створити умови для майбутніх наземних наступальних дій. Також ворожі війська здійснюють обмежені атаки.