Одеському колаборанту присудили прочитати твори Багряного, Барки та Самчука про сталінський терор

Одеського колаборанта, який займався розповсюдженням в інтернеті закликів до захоплення півдня України, зобов’язали прочитати твори українських письменників, які висвітлювали репресії режиму та голод в СРСР 30-х років. Приморський суд міста окрім основного вироку у формі позбавлення волі на 5 років, визначив одним із обов’язків під час відбування строку прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Про це йдеться в постанові самого суду.

“Одесса- это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Русский солдат- Одесса ждёт и молиться за тебя!!!” – йшлося в одному з закликів, які чоловік опублікував у своїй соцмережі за 10 днів до широкомасштабної війни, 14 лютого.