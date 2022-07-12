Одеському колаборанту присудили прочитати твори Багряного, Барки та Самчука про сталінський терор

Йдеться про роман Уласа Самчука "Марія", що висвітлює насильницьку колективізацію, "Тигролови" Івана Багряного про втечу з радянського концтабору, та книгу "Жовтий князь" Василя Барки про влаштований сталінським режимом голодомор, інформує ZN.ua.

Одеському колаборанту присудили прочитати твори Багряного, Барки та Самчука про сталінський терор
Одеського колаборанта зобов’язали прочитати твори про голодомор та репресії
© Музей голодомору / колаж

Одеського колаборанта, який займався розповсюдженням в інтернеті закликів до захоплення півдня України, зобов’язали прочитати твори українських письменників, які висвітлювали репресії режиму та голод в СРСР 30-х років. Приморський суд міста окрім основного вироку у формі позбавлення волі на 5 років, визначив одним із обов’язків під час відбування строку прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Про це йдеться в постанові самого суду.

“Одесса- это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Русский солдат- Одесса ждёт и молиться за тебя!!!” – йшлося в одному з закликів, які чоловік опублікував у своїй соцмережі за 10 днів до широкомасштабної війни, 14 лютого.


Оксана Коваль, ZN.ua





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