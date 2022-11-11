Таліби заборонили афганським жінкам відвідувати парки розваг та атракціони

Таліби заборонили жінкам в Афганістані відвідувати громадські парки та атракціони столиці всього через кілька місяців після того, як наказали розділяти доступ за статтю. Нові правила, запроваджені лише цього тижня, ще більше витісняють жінок з публічного простору. Про це пише The Guardian .

«Протягом останніх 15 місяців ми робили все можливе, щоб організувати та розібратися – і навіть визначили дні, – цитує видання Мохаммада Акіфа Садека Мохаджира, речника Міністерства запобігання пороку та сприяння доброчесності. – Але все одно в деяких місцях – насправді, ми повинні сказати в багатьох місцях – правила були порушені».

Жінкам у країні уже заборонено подорожувати без супроводу чоловіків і заборонено бути на людях без хіджабу або паранджі. Упродовж року в країні закрили для дівчат більшість середніх шкіл.

«Немає ні шкіл, ні роботи... у нас має бути принаймні де розважитися, – сказала одна жінка, спостерігаючи через вікно, як її діти граються в парку сусіднього ресторану. – Нам просто нудно, і нам набридло сидіти вдома цілий день, наші розуми втомилися».