Таліби заборонили афганським жінкам відвідувати парки розваг та атракціони

Лише кілька місяців перед тим відвідування розділили за статтю, інформує ZN.ua.

Таліби заборонили афганським жінкам відвідувати парки розваг та атракціони
© Википедия

Таліби заборонили жінкам в Афганістані відвідувати громадські парки та атракціони столиці всього через кілька місяців після того, як наказали розділяти доступ за статтю. Нові правила, запроваджені лише цього тижня, ще більше витісняють жінок з публічного простору. Про це пише The Guardian.

«Протягом останніх 15 місяців ми робили все можливе, щоб організувати та розібратися – і навіть визначили дні, – цитує видання Мохаммада Акіфа Садека Мохаджира, речника Міністерства запобігання пороку та сприяння доброчесності. – Але все одно в деяких місцях – насправді, ми повинні сказати в багатьох місцях – правила були порушені».

Жінкам у країні уже заборонено подорожувати без супроводу чоловіків і заборонено бути на людях без хіджабу або паранджі. Упродовж року в країні закрили для дівчат більшість середніх шкіл.

«Немає ні шкіл, ні роботи... у нас має бути принаймні де розважитися, – сказала одна жінка, спостерігаючи через вікно, як її діти граються в парку сусіднього ресторану. – Нам просто нудно, і нам набридло сидіти вдома цілий день, наші розуми втомилися».


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Служба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимутьСлужба в ЗСУ з випробувальним терміном: кого і скільки перевірятимуть
Трамп вже закликав своїх прихильників до протестівТрамп вже закликав своїх прихильників до протестів
У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"У Туреччині заявили, нібито Україна дала Росії "письмові гарантії" щодо "зернової угоди"
Посол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформиПосол Субх розповів, яка країна найближчим часом може поповнити перелік підписантів декларації Кримської платформи
У центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радостіУ центрі Херсона збираються люди з українськими прапорами: кадри, від яких важко стримати сльози радості
Блок рекламы


Похожие новости
Чоловікам із інвалідністю заборонили виїжджати із УкраїниЧоловікам із інвалідністю заборонили виїжджати із України
У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"У росії почали видавати повістки жінкам без військового досвіду: "Якщо не з'явиться у зазначений термін, то нестиме відповідальність"
Загарбники заборонили мешканцям Енергодара виїзд за межі міста — ГУРЗагарбники заборонили мешканцям Енергодара виїзд за межі міста — ГУР
Жителям окупованого Старобільська заборонили виїжджати з міста під час «референдуму»Жителям окупованого Старобільська заборонили виїжджати з міста під час «референдуму»
Чоловікам-студентам іноземних ЗВО заборонили виїжджати з України через масову підробку документівЧоловікам-студентам іноземних ЗВО заборонили виїжджати з України через масову підробку документів
Російські військові стріляли по братських могилах в Ізюмі заради розваги – ЗеленськийРосійські військові стріляли по братських могилах в Ізюмі заради розваги – Зеленський
Депутати заборонили трансляцію засідань Ради до кінця війниДепутати заборонили трансляцію засідань Ради до кінця війни
Шону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до РФ: як відреагували соцмережіШону Пенну та Бену Стіллеру заборонили в'їзд до РФ: як відреагували соцмережі
Жінкам буде заборонено залишати Україну з 1 жовтня: у Міноборони прояснили деталі з військовозобов'язанимиЖінкам буде заборонено залишати Україну з 1 жовтня: у Міноборони прояснили деталі з військовозобов'язаними
У Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІУ Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости