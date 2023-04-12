В Греції заборонили ультраправу партію, перекривши їй шлях до парламенту

Остаточне рішення ухвалить Верховний суд.

Парламент Греції у вівторок проголосував за заборону ультраправим партіям брати участь виборах, повідомляє POLITICO, інформує ZN.ua .

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Таким чином пов’язана із неонацистською злочинною організацією «Золотий світанок» ультраправа Грецько-національна партія не зможе взяти участь у виборах.

Грецько-національна партія була заснована два роки тому колишнім законодавцем Іліасом Касідіарісом, який зараз відбуває понад 13 років ув’язнення за свою провідну роль у «Золотому світанку». У 2020 році цю організацію було визнано злочинною за звинуваченнями, які включають, зокрема, вбивства, расизм, насильство та відмивання коштів. Незважаючи на перебування у в’язниці, Касідіаріс все ж зміг отримати значну підтримку, звертаючись до виборців через YouTube.

У лютому уряд країни прийняв закон про заборону Грецької національної партії через те, що її лідера було засуджено за серйозні злочини та побоювання, що партія «не служитиме вільному функціонуванню демократичної конституції». Однак минулого тижня, намагаючись обійти заборону, партія призначила нового лідера, прокурора у відставці.

Прийнятий парламентом закон був підтриманий депутатами від правлячої правоцентристської партії Нова демократія, а також опозиційної Соціалістичної партії ПАСОК.

Цей крок зроблено напередодні виборів, які мають відбутися у травні. Основними учасниками перегонів є партія Нова демократія та ліва опозиційна партія Syriza. Водночас, за даними соціологічних опитувань, Греко-національна партія може набрати близько 4% голосів — достатньо, аби подолати 3% бар’єр і потрапити до парламенту.

Кількість партій, які пройдуть до парламенту після виборів, також матиме вирішальне значення, оскільки саме переможець формуватиме більшість.

Це рішення парламентарів викликало критику всередині країни. Деякі експерти вважають, що здійснена практично напередодні виборів, які мають відбутись 21 травня, заборона партії є надто запізнілим і сумнівним з точки зору законності кроком. Опозиційні партії та деякі конституційні експерти також порушили питання ефективності законодавства та звинуватили уряд у втручанні в судову систему.

Остаточне рішення про те, чи набуде чинності заборона для Греко-національної партії, прийме Верховний суд під час слухань 5 травня.

У понеділок з посади заступника голови Верховного суду пішов у відставку Христос Цанерікос. За його словами, уряд втручається в діяльність суду, наполягаючи на забороні партії.

Лідер Грецької національної партії Касідіаріс, тим часом, у Twitter назвав заборону «мерзенною», однак додав, що вона мобілізує «мільйони грецьких громадян, які свідомо на нашому боці» і висловив впевненість у перемозі.

«Золотий світанок» та Грецько-національна партія виступають за обмеження міграції та скасування санкцій ЄС проти Росії, підтримали анексію Криму. На дострокових виборах до парламенту Греції в 2015 році ультраправі набрали трохи менше 7% голосів і отримали 18 депутатських мандатів.

На виборах 2019 року партія набрала 2,9% і не пройшла до парламенту.