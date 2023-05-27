Аграріям у Хмельницькій області заборонили працювати у полі під час повітряної тривоги

Роз'яснення дали у Хмельницькій ОВА.

Через військову агресію РФ в Україні тривають бойові дії та лунають сирени повітряної тривоги. Фермерам у Хмельницькій області заборони обробляти поля сільськогосподарською технікою під час повітряної тривоги. Таке рішення прийняла рада оборони Хмельницької області. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, пише «Суспільне Хмельницький», інформує ZN.ua.

Аграріям у Хмельницькій області заборонили працювати у полі під час повітряної тривоги
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Він зазначив, що такі обмеження вирішили ввести, щоб не заважати роботі сил протиповітряної оборони.

«У зв'язку з тим що ворог продовжує обстріли України й Хмельниччини зокрема, для того, щоб не заважати роботі силам протиповітряної оборони було прийнято рішення, щоб голови сільських, селищних, міських громад відпрацювали з сільськогосподарськими підприємствами, аби під час повітряної тривоги спецтехніка припиняла свою роботу», – підкреслив Тюрін.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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