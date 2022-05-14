Оккупанты обстреливают Врубовку из авиации

Почти на каждой улице есть значительные повреждения.

Оккупанты обстреливают Врубовку из авиации
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что оккупанты обстреливают Врубовку в Луганской области из авиации.

По его словам, эвакуированы 8 человек, из которых 3 детей.

"Во Врубовке, что в Попаснянской громаде, ситуация крайне острая. РоSSияне разрушают дома ежедневно. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения", - подчеркнул глава ОВА.

В селе все еще остаются люди.

"Они хотят эвакуироваться. И когда появляется возможность вывезти их безопасно, мы это делаем. Сегодня спасли восьмерых, из которых трое – дети", – добавил Гайдай.


Анна Конюченко, ZN.ua

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