Оккупанты обстреливают Врубовку из авиации

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил , что оккупанты обстреливают Врубовку в Луганской области из авиации.

По его словам, эвакуированы 8 человек, из которых 3 детей.

"Во Врубовке, что в Попаснянской громаде, ситуация крайне острая. РоSSияне разрушают дома ежедневно. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения", - подчеркнул глава ОВА.

В селе все еще остаются люди.

"Они хотят эвакуироваться. И когда появляется возможность вывезти их безопасно, мы это делаем. Сегодня спасли восьмерых, из которых трое – дети", – добавил Гайдай.