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2022-05-14
Оккупанты обстреливают Врубовку из авиации
Почти на каждой улице есть значительные повреждения.
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
По его словам, эвакуированы 8 человек, из которых 3 детей.
"Во Врубовке, что в Попаснянской громаде, ситуация крайне острая. РоSSияне разрушают дома ежедневно. Стреляют системами залпового огня и все чаще применяют авиацию. Почти на каждой улице есть значительные повреждения", - подчеркнул глава ОВА.
В селе все еще остаются люди.
"Они хотят эвакуироваться. И когда появляется возможность вывезти их безопасно, мы это делаем. Сегодня спасли восьмерых, из которых трое – дети", – добавил Гайдай.
Анна Конюченко, ZN.ua