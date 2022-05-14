РоSSия обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения и растягивает процесс пыток – брифинг с семьями защитников

Враг применяет и запрещенное оружие.

РоSSия обстреливает "Азовсталь" из всех видов вооружения и растягивает процесс пыток – брифинг с семьями защитников
Фото: телеграм-канал АЗОВ Мариуполь

РоSSия обстреливает украинских защитников, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, из всех возможных видов оружия. С моря, земли, воздуха используют запретное оружие.

Об этом сообщила на брифинге Наталья Зарицкая, жена защитника Украины, ныне находящегося на территории завода.

По словам ее мужа, РоSSия могла бы за два часа выпустить 500 авиабомб и 40 ракет и зачистить пехотой наших бойцов в Мариуполе, однако она растягивает процесс пыток.

Зарицкая призвала мир не молчать и остановить разрушения, иначе весь мир превратится в "Азовсталь".

Напомним, россияне отказались выпускать раненых бойцов с территории предприятия. Украина предложила обменять наших раненых защитников на взятых в плен оккупантов.

Вице-премьер-министр по вопросам ВОТ Ирина Верещук заявляла, что на переговорах обсуждали эвакуацию 60 человек из "Азовстали" – медиков и тяжело раненных. Всего с разными травмами на заводе - несколько сотен защитников.

Гражданские люди, скрывавшиеся в укрытиях на территории предприятия, были эвакуированы после длительных переговоров.

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