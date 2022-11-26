Заборонити кориду: на півдні Франції видовище досі поширене, парламент перегляне питання

Корида, завезена з Іспанії в 19 столітті, залишається популярною у великих частинах південної Франції. А нині вперше пропозиція про заборону видовища дійшла до Національних зборів країни.

"Це суть будь-якої гарячої теми: є плюси і мінуси, дискусії напружені, перемежовані аргументами одних проти інших. Зі своїм законопроєктом, спрямованим на скасування кориди по всій Франції, заступник LFI Аймерік Карон досяг успіху в першому: винести цю тему на публічне обговорення", – починається тематична стаття Le Figaro.

Карон – колишній телеведучий, який заснував партію за права тварин і отримав місце в Парижі під прапором Nupes (лівий альянс політичних партій у Франції – ред.) на цьогорічних парламентських виборах.

Згідно з опитуванням Ifop, опублікованим минулими вихідними, 74% французів навіть погодилися б з забороною, висловлюючись за скасування цієї практики. Але інтрига залишається навколо одного обраного парижанина, який тепер повинен стежити, щоб питання не зникло з порядку денного.

«За» і «проти»

Текст, який має бути розглянутий цього четверга під час парламентської сесії, протягом кількох тижнів розділив майже всі політичні партії. Від Nupes до Renaissance (ліберальна політична партія, заснована Еммануелем Макроном) та інших: кожен табір має своїх прихильників варіанту «за» і своїх «проти», тих, хто не визначився, і навіть тих — багатьох — хто не бажає займати бодай якусь позицію. Більшість парламентських груп також вирішила надати своїм представникам повну свободу голосування з цього питання.

У своїй преамбулі текст цитує звіт ветеринарного комітету про те, що «спричиняючи страждання, яких можна було уникнути, і призводячи до вбивства тварин... з єдиною метою розваги, корида жодним чином не сумісна з повагою до добробуту тварин», передає BBC.

Під час зустрічі з представниками Асоціації мерів Франції в середу Макрон висловився на цю тему так:

«Заборони не буде. Ми повинні рухатися до примирення, обміну. З того місця, де я перебуваю, на даний момент це не є пріоритетом», — сказав Еммануель Макрон. Чи погодиться з ним Асамблея?

Хоча багато хто в партії президента особисто виступає за, Єлисейський палац обережно ставиться до заборони, вважаючи, що це посилить напруженість між містом і країною, Парижем і регіонами.