США пытаются выяснить, почему Турция негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

По словам пресс-секретаря Белого дома, лидеры стран альянса поддерживают вступление Швеции и Финляндии, информирует ZN.ua.

США пытаются выяснить, почему Турция негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
© NATO/Flickr

США пытаются уточнить позицию Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да мы работаем над тем, чтобы прояснить позицию Турции. Мы хотели бы направить вас к турецкому правительству для получения дополнительной информации об их взглядах», – заявила Псаки журналистам.

Она добавила, что нет сомнений, что лидеры стран НАТО поддерживают вступление Швеции и Финляндии.

«Я думаю, что нет никаких сомнений – и вы видели это из публичных заявлений ряда лидеров НАТО – что существует широкая поддержка со стороны стран-членов НАТО желания или заинтересованности Финляндии и Швеции в подаче заявки на вступление в НАТО. Но мы продолжаем сотрудничество с Турцией», – отметила Псаки.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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