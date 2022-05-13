Украинская артиллерия портит наступательные усилия РоSSии, – Пентагон

Украинские артиллеристы оценили американские гаубицы M777.

Украинская артиллерия портит наступательные усилия РоSSии, – Пентагон
Фото: facebook.com/CinCAFU

Украинская артиллерия мешает РоSSии продвигаться на Донбассе.

Об этом в ходе закрытого брифинга заявил высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN. В качестве примера неудач русской армии он назвал попытку форсировании реки Сиверский Донец, в ходе которого оккупанты понесли значительные потери.

По словам представителя Пентагона, между Изюмом и Славянском идут интенсивные бои, однако россиянам не удалось достичь особого прогресса. При этом они имеют определенные «постепенные» успехи к западу от Попасной.

Чиновник также добавил, что подавляющее большинство из 89 гаубиц M777, которые США передали Украине, находятся в бою на линии фронта.

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

«Отзывы, которые мы получаем от украинских артиллеристов, очень положительные по поводу полезности M777», – сказал представитель Пентагона, добавив, что 370 украинских военных прошли обучение по использованию гаубиц.

Напомним, сегодня главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный обнародовал фото применения М777 на фронте.

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