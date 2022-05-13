Если Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго, это нанесет большой удар по ЕС — Кулеба

Глава МИД Украины прокомментировал "европейскую драму" относительно введения запрета на роSSийскую нефть, информирует ZN.ua.

Если Венгрия не поддержит нефтяное эмбарго, это нанесет большой удар по ЕС — Кулеба
© МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что блокирование Венгрией решения Европейского союза о введении нефтяного эмбарго против РоSSии может стать первым случаем разрушения единства стран ЕС. Об этом он заявил после встречи глав МИД "Большой семерки".

"Мы все ждем завершения европейской драмы с введением шестого санкционного пакета. Я считаю, если в этом пакете не будет нефтяного эмбарго, Путин сможет праздновать, потому что впервые европейское единство будет разрушено из-за одной страны — Венгрии", — отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что аргументы Венгрии против введения запрета на роSSийскую нефть не убедительны, а позиция страны больше обоснована политическими факторами, чем экономическими.

"Я думаю, теоретически, если Венгрия не поддержит решение, это нанесет большой удар по самому ЕС", — подытожил министр.

В то же время, Кулеба надеется, что Евросоюз сможет решить вопрос по эмбарго.


Максим Царук, ZN.ua

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