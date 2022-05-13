Германия решает передать ли Украине системы ПВО IRIS-T SLM — Bild
Оказалось, что Федеральный совет безопасности Германии уже две недели «рассматривает» заявку, информирует
Федеральный совет безопасности Германии уже две недели рассматривает заявку от компании DIEHL на передачу Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом пишет
Учитывая как Германия водит за нос украинскую власть в вопросе поставок тяжелого вооружения, не удивительно, что решение по этому вопросу до сих пор не принято.
Если решение все же примут, то система начнет работу в Украине с ноября, после обучения украинских военных ее использованию в Германии.
Украина выразила заинтересованность в покупке 10 подобных систем. Срок изготовления такого заказа: 3-4 года.
Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров.