Германия решает передать ли Украине системы ПВО IRIS-T SLM — Bild

Оказалось, что Федеральный совет безопасности Германии уже две недели «рассматривает» заявку, информирует ZN.ua.

Германия решает передать ли Украине системы ПВО IRIS-T SLM — Bild

Федеральный совет безопасности Германии уже две недели рассматривает заявку от компании DIEHL на передачу Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом пишет Bild.

Учитывая как Германия водит за нос украинскую власть в вопросе поставок тяжелого вооружения, не удивительно, что решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Если решение все же примут, то система начнет работу в Украине с ноября, после обучения украинских военных ее использованию в Германии.

Украина выразила заинтересованность в покупке 10 подобных систем. Срок изготовления такого заказа: 3-4 года.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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