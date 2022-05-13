Германия решает передать ли Украине системы ПВО IRIS-T SLM — Bild

Федеральный совет безопасности Германии уже две недели рассматривает заявку от компании DIEHL на передачу Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Об этом пишет Bild .

Учитывая как Германия водит за нос украинскую власть в вопросе поставок тяжелого вооружения, не удивительно, что решение по этому вопросу до сих пор не принято.

Если решение все же примут, то система начнет работу в Украине с ноября, после обучения украинских военных ее использованию в Германии.

Украина выразила заинтересованность в покупке 10 подобных систем. Срок изготовления такого заказа: 3-4 года.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия до 40 километров и высоты до 20 километров.