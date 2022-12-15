Новостей.COM ⇒
2022-12-15
Ракети для IRIS-T і бронемашини: Німеччина передала Україні нову партію оборонної допомоги
Підтримка, зокрема, включає ще два типи боєприпасів.
© Олексій Резніков / Twitter
Німеччина спрямувала в Україну додаткову партію військової допомоги, до якої увійшли різні боєприпаси й транспортні засоби. Відповідні зміни відобразилися на офіційному
Передана підтримка включає:
- додаткові ракети для зенітних ракетних комплексів IRIS-T;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2;
- 30 тисяч боєприпасів для гранатометів 40 мм;
- 5 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;
- чотири машини швидкої допомоги;
- 18 вантажівок 8х8 зі змінними кузовами.
Усі позиції, крім артилерійських боєприпасів і вантажівок, передаються безпосередньо з підприємств.
Максим Царук, ZN.ua