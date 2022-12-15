Ракети для IRIS-T і бронемашини: Німеччина передала Україні нову партію оборонної допомоги

Підтримка, зокрема, включає ще два типи боєприпасів.

Ракети для IRIS-T і бронемашини: Німеччина передала Україні нову партію оборонної допомоги
© Олексій Резніков / Twitter

Німеччина спрямувала в Україну додаткову партію військової допомоги, до якої увійшли різні боєприпаси й транспортні засоби. Відповідні зміни відобразилися на офіційному сайті Федерального уряду.

Передана підтримка включає:

  • додаткові ракети для зенітних ракетних комплексів IRIS-T;
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2;
  • 30 тисяч боєприпасів для гранатометів 40 мм;
  • 5 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;
  • чотири машини швидкої допомоги;
  • 18 вантажівок 8х8 зі змінними кузовами.

Усі позиції, крім артилерійських боєприпасів і вантажівок, передаються безпосередньо з підприємств.


Максим Царук, ZN.ua





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