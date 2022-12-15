Ракети для IRIS-T і бронемашини: Німеччина передала Україні нову партію оборонної допомоги

Німеччина спрямувала в Україну додаткову партію військової допомоги, до якої увійшли різні боєприпаси й транспортні засоби. Відповідні зміни відобразилися на офіційному сайті Федерального уряду.

Передана підтримка включає:

додаткові ракети для зенітних ракетних комплексів IRIS-T;

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2;

30 тисяч боєприпасів для гранатометів 40 мм;

5 тисяч снарядів для 155-мм артилерії;

чотири машини швидкої допомоги;

18 вантажівок 8х8 зі змінними кузовами.

Усі позиції, крім артилерійських боєприпасів і вантажівок, передаються безпосередньо з підприємств.