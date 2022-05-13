Maxar показала спутниковые снимки Змеиного и затопленный десантный катер "Серна"

Фото сделаны 12 мая.

Maxar показала спутниковые снимки Змеиного и затопленный десантный катер "Серна"
Фото: #twitter#.com/Maxar

Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки острова Змеиный, результаты обстрелов и затопленный десантный катер "Серна".

Об этом сообщается в Twitter компании.

12 мая спутник зафиксировал затопленный катер типа "Серна", возле которого - плавучий кран. Этот десантный катер украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил 7 мая.

Возле плавучего крана и затонувшего катера на спутниковых снимках зафиксирован другой катер типа "Серна".

Фото: #twitter#.com/Maxar

Фото: #twitter#.com/Maxar

Напомним, в британской разведке считают, что когда РоSSия сможет закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, то она будет твердо контролировать северо-восточную часть Черного моря.

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно.

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