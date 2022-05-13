Maxar показала спутниковые снимки Змеиного и затопленный десантный катер "Серна"
Фото сделаны 12 мая.
Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки острова Змеиный, результаты обстрелов и затопленный десантный катер "Серна".
Об этом сообщается в Twitter компании.
12 мая спутник зафиксировал затопленный катер типа "Серна", возле которого - плавучий кран. Этот десантный катер украинский беспилотник "Байрактар" уничтожил 7 мая.
Возле плавучего крана и затонувшего катера на спутниковых снимках зафиксирован другой катер типа "Серна".
Напомним, в британской разведке считают, что когда РоSSия сможет закрепиться на острове и разместить там средства ПВО и крылатые ракеты, то она будет твердо контролировать северо-восточную часть Черного моря.
Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно.