14 цілей за два дні. СБУ показала, як "Білі вовки" нищать техніку окупантів

Уражено танки, БМП та броньовані машини.

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами ліквідували цілу низку різноманітного озброєння ворога. Про це Служба безпеки повідомила у Telegram, інформує ZN.ua.

14 цілей за два дні. СБУ показала, як
© Служба безпеки України

"Два дні роботи спеців СБУ - мінус 14 цілей у лавах окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено чотири танки, дві БМП-3 і чотири ББМ, два бліндажі, а також склад з боєприпасами та автомобільну техніку росіян.

На кадрах видно, що вся техніка, на яку військові СБУ скинули гранати, загорілася. У випадку зі складом боєприпасів - стався масштабний вибух через детонацію протитанкових мін. Зазвичай під час таких вибухів у радіусі до ста метрів не залишається нічого живого.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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