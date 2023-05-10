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2023-05-10
14 цілей за два дні. СБУ показала, як "Білі вовки" нищать техніку окупантів
Уражено танки, БМП та броньовані машини.
Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами ліквідували цілу низку різноманітного озброєння ворога. Про це Служба безпеки повідомила у
© Служба безпеки України
"Два дні роботи спеців СБУ - мінус 14 цілей у лавах окупантів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що знищено чотири танки, дві БМП-3 і чотири ББМ, два бліндажі, а також склад з боєприпасами та автомобільну техніку росіян.
На кадрах видно, що вся техніка, на яку військові СБУ скинули гранати, загорілася. У випадку зі складом боєприпасів - стався масштабний вибух через детонацію протитанкових мін. Зазвичай під час таких вибухів у радіусі до ста метрів не залишається нічого живого.
Віталій Кононученко, ZN.ua