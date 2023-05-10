14 цілей за два дні. СБУ показала, як "Білі вовки" нищать техніку окупантів

Уражено танки, БМП та броньовані машини.

Спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України з підрозділу "Білий вовк" ударними дронами ліквідували цілу низку різноманітного озброєння ворога. Про це Служба безпеки повідомила у Telegram , інформує ZN.ua .

© Служба безпеки України

"Два дні роботи спеців СБУ - мінус 14 цілей у лавах окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знищено чотири танки, дві БМП-3 і чотири ББМ, два бліндажі, а також склад з боєприпасами та автомобільну техніку росіян.