Евросоюз выделит еще 500 млн евро на военную помощь Украине, - \'Боррель

Европейский Союз выделит еще 500 миллионов евро на военную помощь Украине.

Об этом перед началом встречи министров иностранных дел стран G7 заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Укринформ, ссылаясь на портал ЕС .

"Это седьмая встреча G7 с начала войны в Украине. Я убежден, что мы выйдем с мощным посланием. Подход очевиден – больше подобного. Это значит – больше поддержки для Украины, включая военную поддержку. Я сделаю объявление, что мы как Европейский Союз предоставим новый транш, еще 500 миллионов евро, чтобы поддержать Украину в военном смысле. Это составит всего 2 млрд евро", - сказал Боррель.

Он уточнил, что эти дополнительные 500 млн. евро будут направлены на закупку тяжелых вооружений, включая бронемашины, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы и все другие вещи, необходимые на войне.

В то же время этой суммы, по словам высокого представителя ЕС , недостаточно для поставки боевых самолетов.

Боррель убежден, что министры G7 придадут сегодня новый импульс военной поддержке Украины, увеличат давление на РоSSию путем применения экономических санкций и дальнейшего усиления ее международной изоляции.

Отдельное внимание будет уделено борьбе с роSSийской дезинформацией, в том числе по причинам этой войны, ее влиянию на энергетическую безопасность и ценам на продовольствие по всему миру.

"Будет представлен единый фронт поддержки Украины. Я убежден, что именно таков будет результат этой встречи", - добавил высокий представитель ЕС .