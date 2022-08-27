Евроінтеграція прискорилась: збудовано рекордно швидко та відкрито дві дільниці на кордоні з Румунією

За рекордні два місяця, як для українських колійників, було збудовано дві дільниці на кордоні з Румунією: Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Це 19,3 км та 1,1 км нової колії.

Отже тепер з’явилися третій та четвертий стик на кордоні з Румунією, що э одним з найбільших завантажених напрямків.

«Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тон вантажів на рік», - йдеться у повідомленні на каналі голови правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Камишіна.

Зазначається, що ці дві дільниці відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.

«Але це стане можливим одразу після того, як наші румунські колеги відремонтують свою частину дільниці. До того часу по цій дільниці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією», - йдеться у повідомленні.