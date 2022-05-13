Когда солдатам элитной роSSийской бригады приказали в начале апреля готовиться ко второй отправке в Украину, их охватил страх. До начала войны подразделение базировалось на роSSийском дальнем востоке. В начале вторжения его бойцы отправились в наступление из Беларуси на территорию Украины, где их ждало мощное сопротивление украинской армии.

«Очень быстро стало ясно, что далеко не все согласны с этим. Многие просто не хотели возвращаться туда. Я хотел вернуться домой к семье и не в гробу», - сказал The Guardian роSSийский солдат по имени Дмитрий. Он попросил британских журналистов изменить его имя.

Вместе с еще 8 солдатами Дмитрий сказал командованию, что отказывается участвовать во вторжении.

«Их это разозлило. Но, наконец, они успокоились, потому что на самом деле не могли ничего сделать», – рассказал он.

Вскоре его перевели в Белгород, город неподалеку от украинской границы, где он продолжает служить после своего отказа.

«Я в армии уже 5 лет. Мой контракт истекает в июне. Я дослужу оставшееся время, а потом уберусь отсюда. Мне нечего стыдиться. Мы официально не в состоянии войны. Так что никто не может меня заставить пойти туда», – объяснил Дмитрий.

The Guardian пишет, что случай роSSийского солдата иллюстрирует проблемы, с которыми столкнулась армия РоSSии из-за политического решения Кремля не объявлять формально войну Украине. Москва же называет вторжение, которое длится уже три месяца, «специальной операцией». По роSSийским законам, солдат, которые отказываются воевать против Украины, могут уволить. Но их не могут судить за это, – говорит юрист Михаил Беняш. Он консультирует роSSийских военных, которые отказываются идти на войну. По словам юриста, «сотни и сотни» солдат обращаются к нему за советом, как им избежать отправки на поле битвы. Среди них 12 бойцов роSSийской Нацгвардии из Краснодара, уволенных после того, как они отказались от отправки на украинскую территорию.