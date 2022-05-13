Зеленский не исключает атаки на Украину из Приднестровья
Из 15 000 военных в этом регионе воевать, по оценкам Украины, умеют до 3000.
РоSSия может атаковать Украину и из сепаратистского региона Молдовы Приднестровья. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью итальянскому каналу Rai1.
"Там мы понимаем, что 100% контролирует роSSийская федерация. Военные там как местные, так и россияне, а местные уже давно имеют паспорта и приднестровские какие-то незаконные, и роSSийские, и молдавские. Три паспорта у одного человека", - отметил он.
По оценке Зеленского, в этом регионе нет никакой цивилизации, но есть хаос.
"Может быть до 15 000 группировки из Приднестровья, но, честно говоря, она не очень готова. У них нет границ с РФ. Они могут иметь дополнительных военных только с неба - высадка десанта из РФ. Эта часть группировки, если они пойдут, мы их не очень боимся, потому что там из этих 15 000 умеют воевать несколько там, до 3000 человек. Насколько мы знаем", - сообщил президент.
Он добавил, что это может быть вызовом, но слишком большой угрозы в этом не видят.
Напомним, ситуация в этом регионе Молдовы в контексте войны РФ против Украины начала обостряться в апреле. Вечером 23 апреля Приднестровье заявило об обстреле здания своего "министерства государственной безопасности". Как заявлялось, пострадавших нет.
В Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что силовики Приднестровья могут совершать диверсии в Украине. Впрочем, признаков подготовки приднестровских вооруженных формирований к боям против Украины не выявляли.
Однако 26 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что роSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность. В тот же день в Приднестровье взорвали две башни связи.
Кроме того, по данным нашей разведки РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Украина к провокации не имеет отношения.
1 мая украинская разведка сообщила, что в Приднестровье уже опубликовали датированную 2 мая газету с призывом жителей "ПМР" к президенту РФ. В тексте эти "жители" Приднестровья просят вовлечь их вооруженные силы в действия армии РоSSии.
Издание The Times писало, что РоSSия может атаковать Приднестровье уже 9 мая. ГУР Минобороны Украины считает, что РоSSия нагнетает ситуацию в приднестровском регионе Молдовы для психологической атаки на наше государство, чтобы распылить силы украинской армии.
По состоянию на 8 мая военные в Приднестровье продолжали находиться в полной боеготовности.