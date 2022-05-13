Пока идет война, Украина должна получать оружие, – Кулеба после встречи глав МИД стран G7

Украину поступает все больше и больше того оружия, в котором мы нуждаемся".

Пока идет война, Украина должна получать оружие, – Кулеба после встречи глав МИД стран G7
Фото: picdrop.com

Пока идет война, Украина должна получать оружие от партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после встречи глав МИД стран Большой семерки "G7".

“… Ситуация улучшились и мы видим, что в Украину поступает все больше и больше того оружия, в котором мы нуждаемся. Но поставок вооружения будет достаточно, когда Украина выиграет войну”, – сказал он.

Он подчеркнул, что пока война идет – поставки должны продолжаться.

“Поэтому сегодня в рамках дискуссий с Группой семи мы пытались решить проблему со стабильностью оборонных поставок. Чтобы убедиться, что Украина получит все необходимое, чтобы победить РоSSию”, – сказал Кулеба.

Он добавил, что ситуация, когда битва продолжается, а необходимое оружие все еще в пути, не является чем-то полезным.

"Поэтому вопрос стабильности поставок - вопрос, который мы пытаемся решить с нашими партнерами", - подытожил министр.

Напомним, Пентагон разослал прессе полный список того, что уже поставил или собирается поставить Украине.

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