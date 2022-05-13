Залужный показал в действии 155-мм американские гаубицы М777
Украинские артиллеристы оттачивают умение применять американское оружие.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как работают американские гаубицы типа М777 калибра 155 мм.
Фото, на которых украинские артиллеристы оттачивают умение в применении американского оружия, Залужный обнародовал в фейсбуке.
"Отдельные поздравления и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе!» – написал Залужный.
Напомним, что, кроме США, гаубицы М777 Украине поставили Канада, а также Австралия.
2 мая сообщали, что Украина получила от США уже 80% обещанных гаубиц M777.
9 мая сообщалось, что полевые прицепные гаубицы калибра 155 миллиметров производства компании BAE Systems, предоставленные Украине западными партнерами, переданы в боевые подразделения. С помощью гаубиц М777 украинская армия уже уничтожает роSSийских оккупантов.