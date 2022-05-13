Залужный показал в действии 155-мм американские гаубицы М777

Украинские артиллеристы оттачивают умение применять американское оружие.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как работают американские гаубицы типа М777 калибра 155 мм.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото, на которых украинские артиллеристы оттачивают умение в применении американского оружия, Залужный обнародовал в фейсбуке.

"Отдельные поздравления и благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие. Вместе к Победе!» – написал Залужный.

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: facebook.com/CinCAFU

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine

Напомним, что, кроме США, гаубицы М777 Украине поставили Канада, а также Австралия.

2 мая сообщали, что Украина получила от США уже 80% обещанных гаубиц M777.

9 мая сообщалось, что полевые прицепные гаубицы калибра 155 миллиметров производства компании BAE Systems, предоставленные Украине западными партнерами, переданы в боевые подразделения. С помощью гаубиц М777 украинская армия уже уничтожает роSSийских оккупантов.

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