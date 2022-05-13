РФ не отказывается от встречи Зеленского и Путина, но без подготовки ее провести нельзя – Песков

Пресс-секретарь Путина также высказался по поводу подготовки документа, который могли бы подписать украинский президент и роSSийский диктатор, информирует ZN.ua.

РФ не отказывается от встречи Зеленского и Путина, но без подготовки ее провести нельзя – Песков
© Официциальный сайт Кремля

Пресс-секретарь роSSийского президента Дмитрий Песков заявил, якобы РоSSия не отказывается от встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина, однако без подготовки ее провести невозможно, передает росСМИ.

При этом по версии Пескова, сейчас отсутствует какое-либо движение по подготовке документа, который могли бы подписать Зеленский и Путин.

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