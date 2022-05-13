Зеленский не исключает атаку на Украину из Приднестровья

Из 15 000 военных в этом регионе воевать, по оценкам Украины, умеют до 3000.

РоSSия может атаковать Украину и из сепаратистского региона Молдовы Приднестровья. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью итальянскому каналу Rai1.

"Там мы понимаем, что 100% контролирует роSSийская федерация. Военные там как местные, так и россияне, а местные уже давно имеют паспорта и приднестровские какие-то незаконные, и роSSийские, и молдавские. Три паспорта у одного человека", - отметил он.

По оценке Зеленского, в этом регионе нет никакой цивилизации, но есть хаос.

"Может быть до 15 000 группировки из Приднестровья, но, честно говоря, она не очень готова. У них нет границ с РФ . Они могут иметь дополнительных военных только с неба - высадка десанта из РФ . Эта часть группировки, если они пойдут, мы их не очень боимся, потому что там из этих 15 000 умеют воевать несколько там, до 3000 человек. Насколько мы знаем", - сообщил президент.

Он добавил, что это может быть вызовом, но слишком большой угрозы в этом не видят.

Напомним, ситуация в этом регионе Молдовы в контексте войны РФ против Украины начала обостряться в апреле. Вечером 23 апреля Приднестровье заявило об обстреле здания своего "министерства государственной безопасности". Как заявлялось, пострадавших нет.

В Генеральном штабе ВСУ предупреждали, что силовики Приднестровья могут совершать диверсии в Украине. Впрочем, признаков подготовки приднестровских вооруженных формирований к боям против Украины не выявляли.

Однако 26 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что роSSийские войска в Приднестровье приведены в полную боевую готовность. В тот же день в Приднестровье взорвали две башни связи.

Кроме того, по данным нашей разведки РФ готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения. Украина к провокации не имеет отношения.

1 мая украинская разведка сообщила, что в Приднестровье уже опубликовали датированную 2 мая газету с призывом жителей "ПМР" к президенту РФ . В тексте эти "жители" Приднестровья просят вовлечь их вооруженные силы в действия армии РоSSии.

Издание The Times писало, что РоSSия может атаковать Приднестровье уже 9 мая. ГУР Минобороны Украины считает, что РоSSия нагнетает ситуацию в приднестровском регионе Молдовы для психологической атаки на наше государство, чтобы распылить силы украинской армии.

По состоянию на 8 мая военные в Приднестровье продолжали находиться в полной боеготовности.