"Это удар ниже пояса": Британия дотянулась до "любовницы" путина Кабаевой и не только

Алина Кабаева и другие близкие президента рф владимира путина попали под новый пакет санкций Великобритании.

МИД Великобритании в пятницу, 13 мая, обновил свой санкционный список. Теперь туда попали многие близкие лица владимира путина, на первый взгляд не связанные с политикой.

В Великобритании заявили, что ужесточают давление на путина путем введения ограничений для его ближайшего окружения – «кошельков» и членов семьи. В официальных декларациях президент рф любит подчеркивать, что ведет аскетический образ жизни. Якобы он владеет только скромной квартиркой в Санкт-Петербурге, двумя советскими авто, прицепом и гаражом.

Однако, мир давно знает, что у его жизни есть и другая сторона, причем все принадлежащие путину предметы роскоши записаны на его семью, друзей детства и избранную элиту.

Эти люди и попали в новый санкционный список Британии. Примечательно, что среди них оказались двоюродный брат президента рф Игорь Путин, его сын Роман Путин, а также предполагаемая любовница путина Алина Кабаева.

На эту новость бурно отреагировали в сети.

"А что думает её муж, Кабаев?", "А что случилось?", "Курочка по зернышку. Разбирают потихоньку личную теневую империю упыря", "Эта путинская п**да Кабаева должна сидеть и гнить вместе со своим фюрером в бункере", "Странно, нормально же общались…", "Ну, это уже удар ниже пояса", - пишут люди.