Украинские защитники за прошлые сутки поразили семь воздушных целей врага

В частности, военные сбили роSSийский вертолет.

Украинские защитники за прошлые сутки поразили семь воздушных целей врага

За минувшие сутки украинские защитники поразили семь воздушных целей врага. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Так, 12 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразили:

  • пять БпЛА (Орлан-10);
  • один вертолет (Ка-52);
  • одну крылатую ракету.

«Авиация Воздушных Сил и Сопутствующих войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям роSSийских оккупационных войск на разных направлениях», – отметили в командовании.

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