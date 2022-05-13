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2022-05-13
Украинские защитники за прошлые сутки поразили семь воздушных целей врага
В частности, военные сбили роSSийский вертолет.
За минувшие сутки украинские защитники поразили семь воздушных целей врага. Об этом
Так, 12 мая противовоздушная оборона Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразили:
- пять БпЛА (Орлан-10);
- один вертолет (Ка-52);
- одну крылатую ракету.
«Авиация Воздушных Сил и Сопутствующих войск Вооруженных Сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям роSSийских оккупационных войск на разных направлениях», – отметили в командовании.
Юлия Москаленко, ZN.ua