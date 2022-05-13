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2022-05-13
Оккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область крылатыми ракетами
В частности, враг ударил по приграничному населенному пункту Очкино, информирует
© Оперативно-тактическая группировка «Север»
Ночью враг дважды ударил крылатыми ракетами по Сумщине,
«Да, в 00:05 враг с территории роSSийской федерации нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется», – говорится в сообщении.
Юлия Москаленко, ZN.ua