Оккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область крылатыми ракетами

В частности, враг ударил по приграничному населенному пункту Очкино, информирует ZN.ua.

Оккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область крылатыми ракетами
© Оперативно-тактическая группировка «Север»

Ночью враг дважды ударил крылатыми ракетами по Сумщине, сообщило оперативное командование «Север». Посреди личного состава утрат нет.

«Да, в 00:05 враг с территории роSSийской федерации нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется», – говорится в сообщении.

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