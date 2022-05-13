Оккупанты ночью дважды обстреляли Сумскую область крылатыми ракетами

Ночью враг дважды ударил крылатыми ракетами по Сумщине, сообщило оперативное командование «Север». Посреди личного состава утрат нет.

«Да, в 00:05 враг с территории роSSийской федерации нанес два ракетных удара по приграничному населенному пункту Очкино в Сумской области. Среди личного состава предварительно потерь нет. Информация уточняется», – говорится в сообщении.