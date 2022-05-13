Штат Мэриленд отправил в Одессу гуманитарную помощь

Американский штат отправил в Украину медицинское оборудование и принадлежности, средства индивидуальной защиты на сумму более 5 миллионов долларов, информирует ZN.ua.

Штат Мэриленд отправил в Одессу гуманитарную помощь
© КГГА, Алексей Самсонов

485 тысяч бинтов и принадлежностей для обработки ран, 195 аппаратов ИВЛ, в том числе стандартные и портативные модели - медицинское оборудование стоимостью более 5 миллионов долларов от губернатора и департамента здравоохранения штата Мэриленд с помощью организаций United Help Ukraine и Paul Chester Children’s Hope Foundation отправляется в Украину.

Полиция штата пожертвовала средства индивидуальной защиты: сотни броне и тактических жилетов, - сообщает русская служба "Голоса Америки".

Карина Манделл, председатель комитета городов-побратимов Балтимор-Одесса, пояснила, что «чтобы понять объем сегодняшней помощи, сколько груза на 127 поддонах, – это целый грузовой самолет».

Балтимор – город-побратим Одессы с 1975-го. После разговора с мэром Одессы Ларри Хоган, губернатор Мэриленда, принял решение о необходимости экстренной помощи Украине.

«У нас переизбыток аппаратов ИВЛ после пандемии ковида. Мы отправляем оборудование на 5 миллионов долларов. В нашем разговоре мэр Одессы сказал, что им очень нужны медицинские принадлежности. Мы, конечно же, хотим помочь и другим украинским территориям, где нужно такое оборудование и где оно будут использоваться», - рассказал Ларри Хоган.

Борис Левоненко – один из членов организации United Help Ukraine, которая помогает Украине с 2014 года, – сегодня занимается отправкой груза. Сам родом из Харькова, предпочитает говорить на русском, и до сих пор не в силах сдержать эмоции, рассказывая о том, что роSSийская армия делает у него дома.

«В 4:45 утра начались хлопки, взрывы, в Харькове шум. Гул пошел от канонады. Ту ночь я спать не мог, был на связи с ними. Ну, моей как бы семьи там нет, довольно много друзей и родственники жены, мы общаемся постоянно и следим, но многие уже уехали из города, потому что там невозможно находиться», - со слезами на глазах вспоминает Борис Левоненко, член United Help Ukraine.

По словам Бориса, к концу недели медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты попадут во Львов, а оттуда в больницы и службы экстренного реагирования в Украине.

Эл Романоски, координатор Управления готовности и реагирования, лично подбирал оборудование для отправки в Украину: «Это полноценный аппарат искусственного дыхания, подходящий для детей и взрослых. Он может работать в разных условиях, например, когда повреждена грудная клетка, легкие, сердце. Людям, которые пережили взрывы бомб, часто требуются такие аппараты для помощи с дыханием. Мы выбрали эти портативные, небольшие аппараты ИВЛ, потому что они универсальные, могут быть использованы в сложных условиях, где есть угроза жизни самих спасателей, эти аппараты хорошо подходят для таких целей. В условиях больницы они также могут быть использованы, но врачи в реанимациях обычно предпочитают большие стандартные аппараты искусственного дыхания, но обе модели эквивалентны по своим функциям. Этот ИВЛ больше похож на те, что стоят в больницах и в реанимациях. Мы отправляем 95 вот таких аппаратов в медицинские учреждения Украины».

Губернатор Мэриленда отметил, что Украина в лице “отважного народа и президента Зеленского сегодня защищает не только свою страну, но и весь свободный мир от необоснованной агрессии Владимира Путина”, и важно поддерживать их в этой борьбе всем, чем возможно.

«Сразу после начала вторжения РоSSии на территорию Украины мы прервали 30-летние отношения регионов-побратимов между штатом Мэриленд и Ленинградской областью. Я приказал всем государственным агентствам немедленно пересмотреть и разорвать любые контракты, закупки и отношения с роSSийскими организациями», - рассказал губернатор Мэриленда.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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