Я готов говорить с Путиным без его посредников на условиях диалога, а не ультиматумов — Зеленский

Президент Украины добавил, что вопрос переговоров с Путиным ежедневно усложняется, информирует ZN.ua.

Я готов говорить с Путиным без его посредников на условиях диалога, а не ультиматумов — Зеленский
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным. Зеленский готов говорить с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов. Об этом президент Украины заявил во время интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

«Я лично готов говорить с Путиным. Но только с ним. Без его посредников. И на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов», – заявил Зеленский.

Кроме этого президент Украины добавил, что вопрос переговоров с Путиным ежедневно усложняется.

«Ибо каждый день (РФ – ред.) оккупирует небольшие, я так сказал бы, городки, где живут или жили, к сожалению, констатируем, что жили люди. Потому что многие из них покинули свои дома. И многие были убиты. Когда мы деоккупируем эти места, мы видим следы издевательств, расстрелов и уничтожения инфраструктуры роSSийскими военными. И именно поэтому усложняются моменты относительно возможностей переговоров», - пояснил президент.

Также Зеленский отметил, что украинское общество не положительно настроено относительно переговоров президента Украины с главой Кремля.

В ответ на вопрос, какого мира хочет Украина, президент ответил, что должно быть уважение со стороны РФ к суверенитету и территориальной целостности Украины, традициям и народу, а также языку и людям, обществу и независимости.

«Все это нарушила РФ. Это нужно восстановить. Что это значит? Вывести свои войска. Я уже не говорю, что нужно вернуть все награбленное – но это не ценность для нас. Ценность – это живые люди… Пожалуйста, выйдите за границу нашего государства», – заявил Зеленский.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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