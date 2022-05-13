В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай

Ворог бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в области.

За сутки в Луганской области насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области", - говорится в сообщении.

Русские штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.

“Когда воюем с идиотами. Похоже, сегодня будет Белогоровка 5:0. Рашисты еще раз пытаются кинуть понтон через Северский Донец”, – добавил Гайдай.

Он добавил, что у россиян не получается побороть украинцев в бою, поэтому они намеренно уничтожают область, превращая ее в пустыню.

Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией еще больше.

Напомним, роSSийские войска продолжают штурм Горской и Попаснянской общин. 12 мая в Луганской области враг открывал огонь в сторону жилых домов в 31 раз.