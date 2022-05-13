В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай
Ворог бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в области.
За сутки в Луганской области насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Враг бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области", - говорится в сообщении.
Русские штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.
“Когда воюем с идиотами. Похоже, сегодня будет Белогоровка 5:0. Рашисты еще раз пытаются кинуть понтон через Северский Донец”, – добавил Гайдай.
Он добавил, что у россиян не получается побороть украинцев в бою, поэтому они намеренно уничтожают область, превращая ее в пустыню.
Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией еще больше.
Напомним, роSSийские войска продолжают штурм Горской и Попаснянской общин. 12 мая в Луганской области враг открывал огонь в сторону жилых домов в 31 раз.