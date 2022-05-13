В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай

Ворог бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в области.

В Луганской области за сутки насчитали прохождение 2 тысяч единиц техники РФ, – Гайдай
Обстріли Врубівки на Луганщині
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

За сутки в Луганской области насчитали прохождение двух тысяч единиц техники противника.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Враг бросил все усилия, чтобы прорвать оборону в Луганской области", - говорится в сообщении.

Русские штурмуют Рубежное, Золотое, Нижнее, окрестности Северодонецка.

“Когда воюем с идиотами. Похоже, сегодня будет Белогоровка 5:0. Рашисты еще раз пытаются кинуть понтон через Северский Донец”, – добавил Гайдай.

Он добавил, что у россиян не получается побороть украинцев в бою, поэтому они намеренно уничтожают область, превращая ее в пустыню.

Большинство наших населенных пунктов разрушены на 70%, находящиеся под оккупацией еще больше.

Напомним, роSSийские войска продолжают штурм Горской и Попаснянской общин. 12 мая в Луганской области враг открывал огонь в сторону жилых домов в 31 раз.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве и области сменится время комендантского часаВ Киеве и области сменится время комендантского часа
РоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской областиРоSSийские оккупанты ракетным ударом уничтожили гуманитарный штаб в Дергачах Харьковской области
В Киеве и области меняют время комендантского часа: уже с 15 маяВ Киеве и области меняют время комендантского часа: уже с 15 мая
С момента вторжения РФ в Украине уволилось более 6 тысяч госслужащих — НемчиновС момента вторжения РФ в Украине уволилось более 6 тысяч госслужащих — Немчинов
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Захватчики называют Чернобаевку чистилищем для живых и кладбищем для вражеской техники, - СБУЗахватчики называют Чернобаевку чистилищем для живых и кладбищем для вражеской техники, - СБУ
Судью райсуда в Харьковской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с оккупантамиСудью райсуда в Харьковской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с оккупантами
В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и БеларусиВ Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и Беларуси
В результате обстрела россиянами Черниговской области три человека погиблиВ результате обстрела россиянами Черниговской области три человека погибли
В оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – ГайдайВ оккупированной войсками РФ Попасной массово исчезают люди, – Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости