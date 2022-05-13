Контрнаступление ВСУ под Харьковом сломало планы оккупантов: армия рф стоит перед трудным выбором

украинские военные, бойцы ВСУ

Контрнаступление под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны.

Украинское контрнаступление под Харьковом ставит роSSийское командование перед трудным выбором: продолжать обстреливать город или перекинуть остатки сил на другое направление. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что контрнаступление под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны. Атаки ВСУ сломали планы захватчиков, которые отвели силы в сторону Рубежного и Северодонецка.

Однако, эксперты не уверены, что оккупанты не попытаются вернуть утраченные позиции в ближайшее время.

Эксперты считают, что рф может отказаться от плана окружения украинских войск на линии Изюм-Славянск-Дебальцево. Зато оккупанты могут выбрать более мелкое окружение Северодонецка и Лисичанска.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Кроме этого, контрнаступление Украины также вынуждает роSSийские подразделения, все еще находящиеся вблизи города, сосредоточить свои бомбардировки не по городу, а по атакующим украинским войскам.


Александра Павленко, politeka.net

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