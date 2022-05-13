Враг штурмует Горскую и Попаснянскую общины: более 50 жилых домов разрушены

РоSSийские войска продолжают штурм Горской и Попаснянской общин. 12 мая в Луганской области враг открывал огонь в сторону жилых домов в 31 раз.

От последствий предварительных обстрелов погибли два человека: мужчина из Лисичанска, который был ранен 11 мая, и 11-летний мальчик из Золотого, который был госпитализирован в Днепр. Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай сообщил в телеграмме.

Вчера семь многоэтажек были повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске.

"Однако больше всего досталось Попаснянской и Горской общинам. Там оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехового и в районе Камышевахи. Успеха в продвижении они не имели, однако жилья разрушено множество - более 50 домов. 15 - во Врубовке, 12 - в Золотом, 1 - в Камышевахе, шесть – в Тошковке, четыре – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянской общины. Кроме того, днем спасатели ликвидировали возгорание склада с углем в Лисичанске", – рассказал глава ОВА.

Он добавил, что враг продолжает сосредотачиваться на установлении полного контроля над Рубежным.

"Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м – транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени", – сообщил Гайдай.

По его словам, через восемь лет мост через реку Борова пострадал от оккупантов уже во второй раз. После разрушения в июле 2014 года его возобновили в марте 2015 года. На время реконструкции жители пользовались понтонной переправой, построенной украинскими военными.

Вчера в Министерстве обороны Украины сообщили, что активные боевые действия россияне ведут на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском, Кураховском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Цель – установление контроля над Рубежным, захват Лимана, Северодонецка и Марьинки.

Возле Белогоровки (6 км от Лисичанска) россияне пытаются создать плацдарм для наступления на Лисичанск. В направлении Северского враг наступает на Зеленую Долину и Новоселовку, там продолжаются активные бои.