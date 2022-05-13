РоSSия внезапно запротестовала против вступления Украины в ЕС, в Офисе президента отреагировали

РоSSия внезапно изменила свою позицию по вступлению Украины в Европейский союз. Теперь они против. В офисе президента Украины отреагировали.

Если еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что " Евросоюз – не военный блок, поэтому заявка Украины на вступление в ЕС не имеет отношения к стратегической безопасности РоSSии", то уже сегодня их позиция изменилась. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция РоSSии по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО.

"Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле – прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза . Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что эта война должна быть выиграна на поле боя". <...> Думаю, наша позиция по (вступлению Украины – ред.) в ЕС больше похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО", – процитировали Полянского роSSийские пропагандисты из РИА Новости .

В офисе президента Украины резко отреагировали на это заявление.

"Классическая лицемерная РоSSия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС , а теперь уже против ЕС . Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров", – написал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.