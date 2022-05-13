РоSSия внезапно запротестовала против вступления Украины в ЕС, в Офисе президента отреагировали

РоSSияне очень испугали слова Жозепа Бореля о том, что Украина должна победить на поле боя, поэтому они изменили позицию относительно членства Украины в ЕС. Михаил Подоляк отреагировал резко, назвав россиян варварами и мародерами, информирует ZN.ua.

РоSSия внезапно изменила свою позицию по вступлению Украины в Европейский союз. Теперь они против. В офисе президента Украины отреагировали.

Если еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Евросоюз – не военный блок, поэтому заявка Украины на вступление в ЕС не имеет отношения к стратегической безопасности РоSSии", то уже сегодня их позиция изменилась. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция РоSSии по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО.

"Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле – прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что эта война должна быть выиграна на поле боя". <...> Думаю, наша позиция по (вступлению Украины – ред.) в ЕС больше похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО", – процитировали Полянского роSSийские пропагандисты из РИА Новости.

В офисе президента Украины резко отреагировали на это заявление.

"Классическая лицемерная РоSSия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров", – написал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

Классическая лицемерная РоSSия. Еще вчера Кремль был против ?? в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров.

— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 12, 2022

Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
Есть две причины, по которым РоSSия не объявляет общую мобилизацию — БудановЕсть две причины, по которым РоSSия не объявляет общую мобилизацию — Буданов
РоSSияне сбрасывают на Азовсталь бомбу за бомбой, - АндрющенкоРоSSияне сбрасывают на Азовсталь бомбу за бомбой, - Андрющенко
Уже реализовали более трети плана действий по ужесточению санкций против РФ, - ЕрмакУже реализовали более трети плана действий по ужесточению санкций против РФ, - Ермак
РоSSия снова распространяет фейки о якобы подготовке "провокаций украинскими спецслужбами" — СБУРоSSия снова распространяет фейки о якобы подготовке "провокаций украинскими спецслужбами" — СБУ
The Guardian: Как должен работать План Маршалла для Украины?The Guardian: Как должен работать План Маршалла для Украины?
Главы государств и правительств ЕС в июне обсудят заявку Украины на вступление — МИД ФранцииГлавы государств и правительств ЕС в июне обсудят заявку Украины на вступление — МИД Франции
В Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и БеларусиВ Черниговской области ликвидируют монумент "Три сестры", посвященный "дружбе народов" Украины, РоSSии и Беларуси
РоSSия является прямой угрозой мировому порядку – фон дер ЛяйенРоSSия является прямой угрозой мировому порядку – фон дер Ляйен
Генерал США рассказал, когда роSSийских оккупантов выбьют из УкраиныГенерал США рассказал, когда роSSийских оккупантов выбьют из Украины
NYT: Положение РоSSии после войны против Украины не должно быть лучше, чем до нееNYT: Положение РоSSии после войны против Украины не должно быть лучше, чем до нее
Последние новости
Подгружаем последние новости