РоSSия внезапно запротестовала против вступления Украины в ЕС, в Офисе президента отреагировали
РоSSияне очень испугали слова Жозепа Бореля о том, что Украина должна победить на поле боя, поэтому они изменили позицию относительно членства Украины в ЕС. Михаил Подоляк отреагировал резко, назвав россиян варварами и мародерами, информирует ZN.ua.
РоSSия внезапно изменила свою позицию по вступлению Украины в Европейский союз. Теперь они против. В офисе президента Украины отреагировали.
Если еще в марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "Евросоюз – не военный блок, поэтому заявка Украины на вступление в ЕС не имеет отношения к стратегической безопасности РоSSии", то уже сегодня их позиция изменилась. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция РоSSии по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО.
"Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле – прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что эта война должна быть выиграна на поле боя". <...> Думаю, наша позиция по (вступлению Украины – ред.) в ЕС больше похожа на позицию по вступлению Украины в НАТО", – процитировали Полянского роSSийские пропагандисты из РИА Новости.
В офисе президента Украины резко отреагировали на это заявление.
"Классическая лицемерная РоSSия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров", – написал в Twitter советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
Классическая лицемерная РоSSия. Еще вчера Кремль был против ?? в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже категорически против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров.