"Жрут икру, пока города превращаются в руины": в "ДНР" устроили праздник с Лепсом во время войны

"Жрут икру, пока города превращаются в руины": в "ДНР" устроили праздник с Лепсом во время войны

Главарь «ДНР» Денис Пушилин устроил банкет с Григорием Лепсом, пока жители его «республики» погибают в развязанной россией войне.

Совместное фото роSSийского певца и кремлевской марионетки Пушилина разлетелось по сети и вызвало бурную реакцию у пользователей.

На днях Лепс в нарушение украинского законодательства приехал на временно оккупированные территории Донбасса и выступил перед местными военными.

А сразу после этого Лепс отправился уже на мероприятие только для избранных. Так, певец выставил фото, на котором позировал рядом с так называемым «главой» «ДНР» Денисом Пушилиным, который в прошлом, как известно, участвовал в финансовой пирамиде МММ.

Несмотря на войну в Украине, в результате которой страдают в том числе и жители захваченных ранее районов Донецкой и Луганской областей, на снимке Пушилин с Лепсом довольно улыбались. Перед ними стояли блюда с канапе и красной икрой, а сами они выглядели полностью спокойными.

«МММщик Пушилин и Лепс радостно жрут красную икру, пока жители Донбасса гибнут в бессмысленной войне и целые города превращаются в руины. У них все хорошо», - прокомментировал снимок украинский журналист Денис Казанский.

Украинцы также не прошли мимо.

«Это они ещё на этом фоне сфотографировались! А прикиньте, что за кадром было!», «тот что слева 5 лет назад был толщиной как тот что справа. Так что у него покращення наступіло точно», «А че эт мордоворот с пиндосскими Apple watch?!», «Лишнее подтверждение их безнравственности», «Какие омерзительные рожи», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net

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