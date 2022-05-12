Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Днепропетровскую область: есть погибшие и пострадавшие

Оккупанты также обстреляли окрестности села Украинка Криворожского района, информирует ZN.ua.

Войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Днепропетровскую область: есть погибшие и пострадавшие
© Офис генерального прокуратура

Войска РФ 12 мая обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области, сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"12 мая 2022 года оккупанты в очередной раз обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами село Большая Костромка Днепропетровской области. В результате обстрела разрушен объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые", - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли из артиллерии окрестности села Украинка Криворожского района.

"На месте обнаружены неразорванные ракеты с боеприпасами, работает взрывотехническая служба", - отметили в прокуратуре.

Днепропетровская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).


Анна Конюченко, ZN.ua

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