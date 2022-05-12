РоSSия снова распространяет фейки о якобы подготовке "провокаций украинскими спецслужбами" — СБУ

Теперь пропагандисты дезинформируют о деятельности СБУ в Днепре, информирует ZN.ua.

РоSSия снова распространяет фейки о якобы подготовке
© Wikimedia commons

Пропаганда РФ снова начала активно распространять фейки о якобы подготовке "провокаций" на территории Украины со стороны наших государственных органов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

По информации СБУ, россияне теперь распространяют ложь о том, что в Днепре Служба безопасности Украины якобы "обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечниковы тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". Пропагандисты говорят, что трупы собираются привезти на один из социальных объектов города, чтобы "сымитировать авианалет роSSийской авиации".

“Как мы видим, цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает. Всерьез комментировать очередную выдумку нет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна – РФ пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя собственные «операции», — отметили в СБУ.

Также в Службе безопасности Украины подчеркнули: весь мир понимает, что именно военные РФ постоянно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин на временно оккупированных территориях, вывозят детей в так называемые "фильтрационные лагеря" и пытают мужчин. Однако напомнили, что оккупантов ждет наказание за их военные преступления.

"И это, к сожалению, не «имитация», а реальность, с которой мы боремся каждый день. И наказание за такие преступления будет таким же реальным и максимально действенным", — подытожили в СБУ.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Блок рекламы


Похожие новости
Верещук просит не плодить фейки про «Азовсталь»: сейчас не идут переговоры об обмене 500 человекВерещук просит не плодить фейки про «Азовсталь»: сейчас не идут переговоры об обмене 500 человек
РоSSия является прямой угрозой мировому порядку – фон дер ЛяйенРоSSия является прямой угрозой мировому порядку – фон дер Ляйен
РоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэраРоSSияне блокируют подземные выходы из "Азовстали", но защитники контратакуют, - советник мэра
"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ"РоSSияне близки к кульминации": есть новая возможность разгромить врага, в США назвали сроки победы ВСУ
РоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потериРоSSияне обстреляли из "ураганов" Днепропетровщину, есть потери
РоSSия нанесла удары по Новгороду-Северскому, есть жертвыРоSSия нанесла удары по Новгороду-Северскому, есть жертвы
РоSSияне обстреляли Лозовую на ХарьковщинеРоSSияне обстреляли Лозовую на Харьковщине
Германия снова нашла причину не передавать Украине тяжелое вооружениеГермания снова нашла причину не передавать Украине тяжелое вооружение
Зеленский снова призывает Запад к превентивным санкциям против РоSSии. На этот раз за ядерный шантажЗеленский снова призывает Запад к превентивным санкциям против РоSSии. На этот раз за ядерный шантаж
РоSSия бомбит своих? Фото и подробности нового обстрела Белгородской областиРоSSия бомбит своих? Фото и подробности нового обстрела Белгородской области
Последние новости
Подгружаем последние новости