РоSSия снова распространяет фейки о якобы подготовке "провокаций украинскими спецслужбами" — СБУ

Пропаганда РФ снова начала активно распространять фейки о якобы подготовке "провокаций" на территории Украины со стороны наших государственных органов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram .

По информации СБУ , россияне теперь распространяют ложь о том, что в Днепре Служба безопасности Украины якобы "обязала главврачей областных медучреждений вывезти в больницу им. Мечниковы тела женщин и детей, умерших от несчастных случаев и болезней". Пропагандисты говорят, что трупы собираются привезти на один из социальных объектов города, чтобы "сымитировать авианалет роSSийской авиации".

“Как мы видим, цинизм вражеской пропаганды просто зашкаливает. Всерьез комментировать очередную выдумку нет смысла. Ведь причина таких заявлений очевидна – РФ пытается снять с себя ответственность за военные преступления. И делает это заранее, часто таким образом анонсируя собственные «операции», — отметили в СБУ .

Также в Службе безопасности Украины подчеркнули: весь мир понимает, что именно военные РФ постоянно обстреливают мирные украинские города, убивают гражданских, насилуют женщин на временно оккупированных территориях, вывозят детей в так называемые "фильтрационные лагеря" и пытают мужчин. Однако напомнили, что оккупантов ждет наказание за их военные преступления.