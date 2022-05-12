В россии раскатали губу на Мариуполь, раскрыты планы оккупантов на город: "уже 15 мая..."

Мариуполь

Оккупанты планируют присоединить Мариуполь не к «ДНР», а сразу к россии.

Об этом в своем Телеграм-канале написал советник мэра украинского города Петр Андрющенко.

По его информации, сейчас все признаки указывают на то, что роSSийские захватчики готовятся интегрировать Мариуполь не в состав так называемой «ДНР», а напрямую в состав россии.

Первым шагом в этом направлении стал переход на роSSийский код мобильной связи в «ДНР». Ожидается, что в будущем на территорию «республики» зайдут роSSийские банки и учреждения высшего образования.

Сообщается также, что оккупанты планируют провести в Мариуполе референдум о присоединении к россии. Местный сайт города 0629.com.ua, сообщает, что референдум может пройти уже 15 мая. Андрющенко добавил, что источники мэрии подтверждают эту дату. Впрочем, сам советник мэра отметил, что подтвердить или опровергнуть эту информацию не может.

«Напомню, что тетради в школах в Мариупольском районе и Мариуполе подписывают "Мариуполь. Ростовская область”. В итоге можно утверждать об ускорении прямой аннексии Мариуполя к россии», - предупредил Андрющенко.

Мариуполь, Азовсталь


Дарья Волкова, politeka.net

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