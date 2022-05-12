"Человек слил в унитаз целую страну": знаток "Что? Где? Когда?" объяснил, почему в рф уже нельзя жить

"Человек слил в унитаз целую страну": знаток "Что? Где? Когда?" объяснил, почему в рф уже нельзя жить

Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров раскрыл всю суть россии и рассказал, к чему страну привел владимир путин.

Своими рассуждениями роSSийский журналист и знаток знаменитой телеигры поделился в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм». Сейчас на Аскерова в россии заведено уголовное дело, он объявлен в розыск. Причиной стал пост журналиста в соцсетях, посвященный маршалу Георгию Жукову. В публикации Аскеров назвал его «воришкой» и «мародером со стажем».

Впрочем, посадить знатока роSSийским силовикам пока не удалось: он уже давно находится не в россии. В интервью Аскеров признался, что и не планирует возвращаться в Москву.

«Эта страна поступила со мной – да и не только со мной – так, что ты уже не смотришь на нее как на что-то родное. Это ужасно!», - рассказал интеллектуал.

По его словам, россия была окончательно уничтожена своим руководством после начала войны в Украине.

«Человек за считанные дни слил в унитаз целую страну. Просто взял – и уничтожил, ее стерли с карты мира!...Я не представляю, зачем туда возвращаться – там руины, пепелище. Как можно жить в стране, если ты едешь по улице и на здании театра – нацистская свастика?», - эмоционально заявил Аскеров.

Он признается, что сейчас у него нет ни ностальгии, ни страданий по россии.

россияне, Z, рашисты


Дарья Волкова, politeka.net

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