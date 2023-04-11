Польща продовжить розбудовувати інфраструктуру НАТО — Моравецький
Країна прагне відкрити кілька логістичних центрів альянсу.
Польща продовжить розбудовувати логістичну інфраструктуру для збереження озброєння країн-членів НАТО. Про це на прес-конференції повідомив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє
Продовження розбудови складів НАТО на території країни обговорюватимуть під час візиту Моравецького до США. Відомо, що на складах мають розміщуватися кілька тисяч одиниць танків, БМП та іншої військової техніки.
“Разом з американськими партнерами ми створюватимемо логістичну базу, базу озброєння. Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться в Повідзі та в інших місцях Польщі. Завдяки цьому ми будемо набагато безпечнішими“, – підкреслив Моравецький.
Йдеться в першу чергу про техніку та обладнання, яке дозволить “швидко активізувати східний фланг НАТО”. Польща хоче бути готовою до можливого вторгнення з боку ворога.