Польща продовжить розбудовувати інфраструктуру НАТО — Моравецький

Країна прагне відкрити кілька логістичних центрів альянсу.

Польща продовжить розбудовувати логістичну інфраструктуру для збереження озброєння країн-членів НАТО. Про це на прес-конференції повідомив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ , інформує ZN.ua .

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Продовження розбудови складів НАТО на території країни обговорюватимуть під час візиту Моравецького до США . Відомо, що на складах мають розміщуватися кілька тисяч одиниць танків, БМП та іншої військової техніки.

“Разом з американськими партнерами ми створюватимемо логістичну базу, базу озброєння. Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться в Повідзі та в інших місцях Польщі. Завдяки цьому ми будемо набагато безпечнішими“, – підкреслив Моравецький.

Йдеться в першу чергу про техніку та обладнання, яке дозволить “швидко активізувати східний фланг НАТО”. Польща хоче бути готовою до можливого вторгнення з боку ворога.