Судью райсуда в Харьковской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с оккупантами

Она подстрекала к коллаборации и работников полиции.

Судью райсуда в Харьковской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с оккупантами

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене главе районного суда в Харьковской области. В частности, после оккупации населенного пункта Харьковщины глава местного суда лично приступил к подготовке судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.

В частности, подозреваемая пыталась собрать команду «единомышленников» для быстрого возобновления работы суда уже по роSSийскому законодательству. Так, она активно призвала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое «судопроизводство» оккупационных властей.

В бюро отмечают, что судья искала поддержку и среди местных правоохранителей, которым предлагала сотрудничество с агрессором.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили ей о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), которая предусматривает наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Украинское следствие и правосудие доведут все подобные дела до суда.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Харьковская областная прокуратура.


Ирина Знась, ZN.ua

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