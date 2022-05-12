Судью райсуда в Харьковской области подозревают в госизмене и сотрудничестве с оккупантами
Она подстрекала к коллаборации и работников полиции.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене главе районного суда в Харьковской области. В частности, после оккупации населенного пункта Харьковщины глава местного суда лично приступил к подготовке судебного учреждения к сотрудничеству с врагом.
В частности, подозреваемая пыталась собрать команду «единомышленников» для быстрого возобновления работы суда уже по роSSийскому законодательству. Так, она активно призвала своих подчиненных предать Украину и уже вместе осуществлять так называемое «судопроизводство» оккупационных властей.
В бюро
Следователи Государственного бюро расследований сообщили ей о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины), которая предусматривает наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества. Украинское следствие и правосудие доведут все подобные дела до суда.
Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Харьковская областная прокуратура.