Таких в россии только два: оккупанты потеряли еще один корабль в Черном море

флор рф, корабль, Черное море

СМИ со ссылкой на источник в разведке сообщают, что россия потеряла еще один корабль.

РоSSийский флот мог потерять еще один корабль в Черном море. Это судно, которое занималось тыловым обеспечением проекта 23120. Таких в РоSSии только два – Всеволод Бобров и Эльбрус. Однако, пока не ясно, какое из двух вышло из строя.

Об этом 24 каналу сообщили источники в украинской разведке.

Также есть информация, что корабль двигался в направлении острова Змеиный. По предварительной информации, в ночь на 12 мая судно тылового обеспечения по неизвестной причине загорелось. Затем роSSийские оккупанты начали проводить операцию по спасению экипажа корабля.

Остров Змеиный

"Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту. Как надолго корабль вышел из строя, неизвестно, но, по предварительным данным, судно нужно будет серьезно ремонтировать", - пишет издание.

Стоит отметить, что корабли проекта 23120 считались новейшими в своем классе, так что даже временная потеря такого корабля, особенно во время войны, является для оккупантов критической.

корабли в Черном море, военные корабли


Галина Струс, politeka.net

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