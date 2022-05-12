В КНДР «наконец-то» пришел COVID-19: власти сообщили о «первых случаях» заражения и ввели локдаун
Единственным методом защиты от коронавируса, который власти использовали все эти годы, было закрытие границ, что значительно ударило по экономике страны, информирует
В Северной Корее ввели жесткий карантин из-за якобы «первых» случаев инфицирования коронавирусом в стране, передает
Государственные СМИ сообщили о вспышке штамма Omicron в Пхеньяне, но количество случаев не назвали.
Ряд экспертов утверждают, что власти просто скрывали все это время присутствие вируса в стране. 25-миллионное население страны значительно уязвимо к коронавирусу, поскольку КНДР отказалась от вакцинации, отклонив предложения международного сообщества о поставке миллионов китайских вакцин AstraZeneca и Sinovac в прошлом году. Также есть беспокойство по поводу бедной системы здравоохранения Северной Кореи.